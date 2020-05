Dl Rilancio: Dadone, penso oggi esca in Gazzetta ufficiale

Il decreto Rilancio "penso oggi" esca in Gazzetta ufficiale. Così la ministra della P.a, Fabiana Dadone, a '24 Mattino' su Radio24. La ministra ha spiegato come il lavoro degli ultimi giorni sia stato "assorbito" dal decreto, che, conferma, doveva già compartire in Gazzetta "tra sabato e domenica".

La manovra monstre del Dl Rilancio - in effetti - non è ancora operativa. Le coperture del decreto, realizzate con lo scostamento del deficit, richiedono ancora un difficile lavoro di cesello e la Ragioneria dello Stato è ancora al lavoro per la 'bollinatura' che poi consentirà al presidente della Repubblica la controfirma del decreto e la pubblicazione: "Nelle prossime ore andrà in Gazzetta Ufficiale e diventerà legge", ha assicurato il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Inca.

Parla invece di "cinico calcolo" la Lega per "impedire con ritardi e farraginosità normative l'accesso alla 'potenza di fuoco' millantata".

Le norme del decreto sono però già definite nel dettaglio mentre le verifiche sono ancora in corsa sul puzzle delle coperture e sul drafting dei rinvii legislativi.

Ma, mentre la tela del decreto appare sempre più lunga, è di fatto già partita, dall'Inps alle Entrate, la macchina organizzativa che porterà all'attuazione degli interventi più attesi e a velocizzare quelli già esistenti. A cominciare dalle norme sulla Cig. "Con il nuovo decreto la domanda per la cig in deroga si fa direttamente all'Inps e non più alle Regioni - ha rimarcato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo - l'Inps potrà anticipare il 40% al lavoratore e nel mese seguente erogherà la restante parte. Questo ci consentirà di velocizzare l'intero sistema".

Norme accelera-pratiche sono previste anche per l'attivazione della liquidità alle imprese attraverso autocerficazioni nelle pratiche con le banche. Scatterà subito, poi, il bonus di 600 euro di aprile per i lavoratori autonomi che hanno già ottenuto il bonus a marzo. Sarà automatico e non bisognerà fare nulla.

Diverso è invece il meccanismo di maggio: i 1.000 euro vengono riconosciuti a chi può dimostrare di aver avuto una riduzione di fatturato: così servirà per questo una circolare attuativa dell'Inps.

Automatica è anche l'attuazione della cancellazione del saldo e dell'acconto Irap per le partite Iva e per le società fino a 250 milioni di fatturato.

Mentre bisognerà attendere la circolare applicativa dell'Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto riconosciuto agli autonomi e alle imprese sotto i 5 milioni di fatturato che hanno visto ridursi di due terzi gli incassi. L'obiettivo fissato dalla politica è quello di distribuire questi fondi già agli inizi di giugno e così l'Agenzia dello Entrate è già al lavoro per il varo delle norme attuative.

Non c'è fretta, invece, per le norme che consentiranno di ottenere il superbonus del 110% sui lavori di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), per la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi di installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Le norme valgono per le spese sostenute tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021: anzi chi aveva già in corso lavori di questo tipo dovrà fare attenzione alla data di pagamento.

In questo caso, comunque, la circolare dovrà definire anche i limiti dell'intervento che non sono previsti solo per le prime case e che, nelle ultime modifiche del decreto, potrebbero essere estese anche alle seconde case in condominio per evitare che questo blocchi i lavori per l'intero stabile. Se per il bonus baby sitter le norme sono già in gran parte scritte - l'entità raddoppia a 1.200 euro e viene esteso l'utilizzo anche per i centri estivi - sarà invece necessario attendere la circolare applicativa per quello riservato alle colf e badanti (500 euro): quest'ultime dovranno avere un contratto, o più contratti, per almeno 10 ore settimanali.

I tempi di erogazione saranno invece più lunghi per il 'reddito di emergenza', il Rem. La domanda per l'assegno, che varierà tra i 400 e gli 800 euro a seconda dell'ampiezza del nucleo familiare, dovrà essere presentata entro giugno e avrà severi paletti di Isee e patrimonio: difficile che il pagamento arrivi prima del mese successivo.