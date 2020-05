Borsa: Milano gira in calo, scivolone Tim

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Piazza Affari gira in calo (-0,5%) dopo il rialzo segnato in apertura. Pesa Tim (-4,7%) che ha diffuso i conti trimestrali ieri a borsa chiusa. Deboli anche Amplifon (-4,5% teorico), congelata per eccesso di ribasso, Saipem (-3,4%) e Pirelli (-2,1%), frenata dai dati sulle vendite di auto in Europa, che penalizzano anche Fca (-1,45%).

Sull'ex-Lingotto pesano anche le prese di beneficio all'indomani del rally dovuto alla richiesta di un prestito da 6 miliardi garantito dal Tesoro. Giù Diasorin (-2,16%), contrastati i bancari con lo spread tra Btp e Bund in rialzo oltre quota 207 punti. Segnano il passo Ubi (-2%) e Banco Bpm (-2,22%), mentre tengono Unicredit (+0,71%) e Intesa (+0,22%). Bene Atlantia (+0,98%), Ferragamo (+0,82%), Exor (+1,14%) ed Enel (+1,43%).

Giù Eni (-1,35%), nonostante il rialzo del greggio (Wti +3,8% a 33 dollari al barile). (ANSA).