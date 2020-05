Borsa: Asia in rialzo, Tokyo +1,65%

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Borse asiatiche positive all'indomani della corsa dei listini occidentali, da Piazza Affari (+3,26%) a Wall Street (+3,29%) sulla scia dell'impegno annunciato dalla Fed contro la crisi e del fondo straordinario da 500 miliardi proposto da Francia e Germania per la ricostruzione in Europa. In Asia prevale però una certa cautela a seguito del calo della produzione industriale giapponese (-3,7%) in linea con le stime, e dei contagi da coronavirus registrati in India, che hanno superato le 100mila unità. Bene Tokyo (+1,65%), Taiwan (+1,12%), Seul (+2,25%) e Sidney (+1,81%). Ancora aperte Shanghai (+0,77%), Hong Kong (+2,1%) e Mumbai (+1,97%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street, dopo i dati inglesi sui redditi e sui salari, in linea con le stime, mentre la disoccupazione si è fermata al 3,9%, al di sotto del 4,4% previsto. Vero e proprio crollo invece per le immatricolazioni di auto in Europa. Gli investitori aspettano gli indici Zew sulla fiducia economica in Germania e nell'Ue, nel giorno in cui si riunisce l'Eurogruppo. Dagli Usa sono in arrivo dati sull'edilizia, il Redbook mensile sul commercio e l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell davanti alla commissione Economia Congiunta in Parlamento a Washington.

(ANSA).