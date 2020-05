Oro: sale a 1.762,8 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Quotazioni dell'oro in netto rialzo sui mercati asiatici sull'onda dei timori per i tempi della ripresa in seguito all'impatto dell'epidemia del coronavirus. Il lingotto con consegna immediata guadagna così l' 1,10% a 1.762,8 dollari l'oncia (ANSA).