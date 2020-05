Fase 2:in Calabria 90mila aziende escluse da accesso credito

(ANSA) - CATANZARO, 18 MAG - "In Calabria, su 200mila aziende, ne sono rimaste chiuse 109mila e 90mila di queste non avranno accesso al credito per situazioni pregresse o i 2000 euro a fondo perduto". Così il presidente della Camera di commercio di Catanzaro Daniele Rossi che sottolinea come la "burocrazia è il vero veleno che blocca tutto". L'Ente catanzarese, prosegue, "ha approvato 3 bandi con 250mila euro per il turismo, 250 per il settore agricolo e 150 per il digitale, con voucher a fondo perduto di 500-1000 euro. Inoltre approveremo un programma triennale da 300mila euro a fondo perduto con voucher per chi ha contratto prestiti per pagare tra il 50 ed il 100% degli interessi". Intanto, però, nella ristorazione, molti potrebbero non riaprire. "Ad alcuni - dice Rossi - può convenire. Con la riduzione dei posti si riducono gli incassi ma non i costi. E poi c'è da tenere presente l'aspetto emotivo della clientela. Era necessario un indennizzo.

Io ho chiesto un prestito alla banca il 20 aprile ed ancora non ho avuto risposte". (ANSA).