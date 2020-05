Fase 2: De Micheli a Termini per verificare ripartenza

Sopralluogo della ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli alla stazione Termini per verificare i flussi di viaggiatori nel primo giorno delle riaperture della fase 2. La ministra si è recata in mattinata alla stazione e poi a bordo dell'autobus 90 è rientrata fino al Ministero di Porta Pia. La ministra ha trovato una buona organizzazione delle stazioni e dello stazionamento dei bus, con percorsi unidirezionali e di salita e discesa differenziati sui mezzi, e in generale una situazione tranquilla con persone molto disciplinate e flussi di viaggiatori bassi.