Btp Italia raccoglie 4,02 mld in primo giorno collocamento

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Partenza forte per il Btp Italia che servirà a raccogliere risorse per il contrasto all'emergenza Covid-19. Nel primo giorno del collocamento, dedicato agli investitori retail, il titolo a cinque anni indicizzato all'inflazione e con una cedola minima dell'1,4%, alla chiusura delle contrattazioni, ha raccolto ordini per 4,018 miliardi di euro. L'esordio è stato superiore a quello dell'ultima emissione, datata ottobre 2019, quando il Btp Italia raccolse poco meno di 3 miliardi nel primo giorno e 6,7 miliardi alla chiusura del collocamento. (ANSA).