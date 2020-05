Borsa: Europa resta tonica, Milano (+1,3%)

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Le Borse europee restano toniche con il progressivo allentamento del lockdown deciso per contenere la pandemia da covid-19. I mercati ritrovano un clima positivo e guardano agli Stati Uniti dove i futures di Wall Street sono positivi. Fari puntati sull'andamento del prezzo dell'oro e quello del petrolio mentre sul versante valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,081.

In forte rialzo Francoforte (+2,7%) seguita da Londra e Parigi (+2,1%). Bene anche Madrid (+1,5%) e Milano (+1,3%), con quest'ultima che sconta lo stacco delle cedole per 9 società del Ftse Mib.

A Piazza Affari corrono Unipol (+5,4%), Fca e Moncler (+4,1%). In terreno positivo anche le banche dove si mettono in mostra Unicredit (+1,7%) e Intesa (+1,6%). In fondo al listino Italgas (-4,9%), A2a (-3%), Generali (-2,3%) e Recordati (-1,1%). Piatta Eni (+0,07%). (ANSA).