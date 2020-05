Borsa: Europa cresce con WS aperta in rialzo

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Sono in crescita le principali Borse europee con l'apertura in rialzo di Wall Street e il greggio che corre (wti +11,6% a 32,8 dollari al barile), mentre l'oro è in calo (-1,4%). La migliore è Francoforte (+4%), seguita da Parigi (+3,8%), Londra (+3,2%) e Madrid (+3,2%).

Positiva Milano (+2,1%), con lo spread Btp-Bund a 230 punti e le banche in rialzo, da Intesa (+3,6%) a Unicredit (+3,5%), come nel resto del Vecchio continente, come Barclays (+6,2%) e SocGen (+8%).

L'indice d'area, Stoxx 600, sale (+2,9%), sostenuto soprattutto dall'energia, dove sono i petroliferi a farla da padrone, quali Total (+7%), Bp (+6,2%), Royal Dutch (+5,7%), Neste Oyj e Repsol (+5%). Bene le auto, da Daimler (+7,5%) a Volkswagen (+7,4%). Guadagni per i componenti, come Valeo (+9,4%), e Faurecia (+8,3%). (ANSA).