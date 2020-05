Borsa: Asia chiude in rialzo con dati Pil Giappone

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in terreno positivo, seguendo il tentativo di recupero degli indici azionari statunitensi. Sui mercati torna l'ottimismo con i dati migliori del previsto del Pil giapponese nel primo trimestre.

Sullo sfondo restano le preoccupazioni per i danni dall'economia provocati dal covid-19.

Tokyo (+0,48%) termina la seduta in rialzo. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza sul dollaro a 107,20, e sull'euro a un livello di poco superiore a 116. A mercati ancora aperti sono in positivo Hong Kong (+0,32%), Shanghai (+0,45%) e Seul (+0,51%). In forte calo Mumbai (-3%) mentre è piatta Shenzhen (+0,01%).

Sul versante macroeconomico in arrivo i prezzi delle abitazioni nel Regno Unito e l'indice del mercato immobiliare degli Stati Uniti. (ANSA).