Petrolio: in lieve rialzo a 25,68 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Quotazioni del petrolio in leggerissimo rialzo sul mercato after hour di New York dove le quotazioni del greggio Wti guadagnano l'1,54% a 25,68 dollari al barile in attesa di segnali più certi sulla ripresa dell'economia. Il Brent sale dell'1,44% a 29,62 dollari al barile. (ANSA).