Borsa:Asia chiude in calo, si guarda a mosse banche centrali

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Le Borse asiatiche archiviano la seduta in rosso in scia con Wall Street dopo le parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sull'incertezza delle prospettive economiche e sugli "ulteriori aiuti" pubblici necessari ad uscire dalla crisi innescata dalla pandemia del coronavirus. Fari puntati anche sull'intervento del governatore della Banca di Inghilterra Andrew Bailey e del bollettino economico della Bce.

Conclude le contrattazioni in calo Tokyo (-1,74%). Sul fronte valutario lo yen si attesta a 106,85 sul dollaro e sull'euro a 115,51. A mercati ancora aperti procedono in rosso Shanghai (-0,75%), Shenzhen (-0,60%), Hong Kong (-1,43%), Seul (-0,80%) e Mumbai (-1,9%).

Sul versante macroeconomico in arrivo i dati sull'inflazione di Germania e Spagna e della bilancia commerciale dall'Italia. E dagli Stati Uniti previste le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e l'indice dei prezzi dell'importazione.

(ANSA).