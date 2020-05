Borsa: Milano -1,6%, tiene Saipem

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Piazza Affari, al pari delle altre Borse europee, si conferma pesante a metà seduta dopo le indicazioni contenute nel bollettino della Bce. Il Ftse Mib cede l'1,8% a 16.876 punti mentre lo spread tra btp e bund è poco mosso a 232 punti con il rendimento sul decennale stabile a 1,79%.

Diversi i titoli sotto pressione a partire da Leonardo che lascia sul terreno il 4,18%. Vendite poi su Mediolanum (-3,86%), la paytech Nexi (-3,59%) ma anche Cnh (-3,6%9, Amplifon (-3%).

Resta in luce Saipem (+1,49%) con il petrolio in rialzo ed dopo il nuovo contratto in Nigeria per 2,7 milioni di dollari .

Tiene anche Pirelli (+0,61%) all'indomani della trimestrale.

(ANSA).