Borsa: Milano -0,33, in luce Saipem

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Piazza Affari conferma la debolezza dell'avvio e si mostra in calo così come tutti i listini europei per incertezze economiche legate alla pandemia da Covid.

L'attesa è a bollettino della Bce. Il Ftse Mib cede un marginale 0,33 a 17.128 punti .

Vendite sulla paytech Nexi (-1,4%) . Prese di beneficio su Ferragamo (-1,39%) in rialzo dopo i conti. Tra gli altri titoli negativi Leonardo (-1,4%), Diasorin (-1,28%) e, tra i bancari, Mediolanum (-1,14%), Unicredit (-1,13%) con lo spread tra btp e bund a 234 punti base. Di contro viaggia spedita Saipem (+2,35%) con il petrolio in lieve rialzo. Bene poi Azimut (+1,51%) e Pirelli (+1,22%), quest'ultima dopo la trimestrale (ANSA).