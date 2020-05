Borsa: Europa prosegue in calo

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Le Borse europee proseguono la seduta in calo con i timori degli investitori sulla ripresa economica. Il Vecchio continente è appesantito dall'andamento dei settori hi-tech (-1,4%) ed energia (-1,3%). In attesa del bollettino economico della Bce, sul versante valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,081 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 perde lo 0,8%. Londra (-1,4%) è la peggiore, seguita da Parigi (-0,8%), Francoforte (-0,7%) e Madrid (-0,7%).

In rosso il comparto dell'auto (-1,3%) con Renault (-2%), Peugeot (-1,9%) e Volkswagen (-1,4%). Nonostante il rialzo del prezzo del petrolio, il comparto dell'energia si muove in terreno negativo con Shell (-2,4%), Bp (-1,1%) e Total (-0,9%).

Il comparto finanziario (-0,8%) è appesantito dalle assicurazioni con Axa (-1,5%) e Allianz (-1,1%). (ANSA).