Borsa: Europa in forte calo, in rosso futures Usa

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Le Borse europee proseguono pensanti, dopo il bollettino della Bce e con i futures americani in terreno negativo. Sui listini del Vecchio continente pesano l'energia (-2,4%) e le assicurazioni (-3%). In calo l'euro sul dollaro a 1,079 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,9%. In profondo rosso Londra (-2,4%), Parigi (-2%), Francoforte e Madrid (-1,8%).

I listini sono appesantiti anche dalle banche (-2,3%) con Barclays (-4,1%), Societe Generale (-3,5%), Bnp Paribas (-3,3%) e Commerzbank (-3%). Andamento negativo anche per le auto (-3,2%) dove soffrono Peugeot (-4,8%), Renault (-4,4%), Daimler (-4,3%) e Volkswagen (-3,5%). (ANSA).