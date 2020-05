Borsa: Europa cede con tensioni Usa-Cina, Londra -3,3%

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Il bollettino Bce molto pessimista sullo stato dell'economia europea, la Fed che ha escluso di voler spingere i tassi in negativo e ora la previsione di nuove tensioni Usa-Cina dopo che il presidente statunitense Trump ha annunciato che non intende rinegoziare l'accordo sui dazi con Pechino stanno affossando i mercati azionari del Vecchio continente: Londra e Milano cedono il 3,3%, Parigi e Francoforte oltre un punto percentuale.

In Piazza Affari, in particolare, vendite su Cnh che perde oltre il 6%, Leonardo il 5,7% in passaggio in asta di volatilità, Unicredit ed Exor cinque punti percentuali. Tra i titoli a maggior capitalizzazione, tengono Diasorin e Pirelli, che ondeggiano attorno alla parità. (ANSA).