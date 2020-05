Borsa: Europa apre in calo

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Borse europee in calo in avvio di seduta con gli investitori che guardano ai tempi della ripresa economica dopo i danni provocati dalla pandemia da Covid-19. A incidere negativamente sugli umori dei listini ci sono le parole del presidente della Fed,Jerome Powell, sull'incertezza delle prospettive economiche. Attesa per il bollettino economico della Bce.

Aprono in calo Londra (-1,36%), in attesa dell'intervento del governatore della BoE Andrew Bailey, Francoforte (-1,18%), Parigi (-1,17%) e Madrid (-0,93%). (ANSA).