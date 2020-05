Mediaset: ricavi del trimestre tengono, utile a 14 milioni

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Nel primo trimestre dell'anno Mediaset ha registrato ricavi netti di 682 milioni rispetto ai 718 milioni del primo trimestre 2019 e il risultato netto consolidato è positivo per 14,6 milioni rispetto ai 36,7 milioni dello stesso periodo del 2019.

Per le conseguenze del Covid-19 "allo stato non è possibile formulare previsioni attendibili circa la durata e gli impatti dell'emergenza sulla gestione e sui risultati consolidati".

L'assemblea che dovrà votare il bilancio 2019 è stata convocata il 26 giugno.

"I ricavi sono influenzati - spiega Mediaset - dal sensibile rallentamento del mercato pubblicitario iniziato nel mese di marzo". In Italia, i ricavi pubblicitari televisivi lordi erano cresciuti fino a febbraio del 2,1% rispetto al 2019, mentre considerando anche marzo il trimestre si chiude a 427 milioni rispetto ai 483 milioni dei primi tre mesi 2019. In Spagna i ricavi pubblicitari del Biscione si sono attestati a 202 milioni rispetto ai 223 milioni dell'esercizio precedente. (ANSA).