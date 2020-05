Mcc, 175mila domande a Fondo Garanzia per 8,7 miliardi

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Sono 175.458 per un importo di 8,67 miliardi di euro le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia tra il 17 marzo (data del decreto Cura Italia) e la giornata di ieri. Lo comunica Mediocredito Centrale spiegando che di queste domande 173.259 sono quelle pervenute proprio ai sensi del Cura Italia e del decreto per la liquidità delle imprese.

Ancora più in dettaglio, sono 149.723 le operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 3,15 miliardi, per i quali l'intervento del Fondo "è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore". (ANSA).