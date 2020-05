Borsa: Milano pesante con banche e petrolio

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Seduta di metà settimana pesante a Piazza Affari (-2,1%), con la quasi totalità del listino principale in rosso. Sofferenti le banche, da Fineco (-4,1%), Unicredit e Ubi (-3,8%), a Bper (-3,3%), Banco Bpm (-2,2%) e Intesa (-1,9%), con lo spread Btp-Bund chiuso a 233 punti. In linea la paytech Nexi (-3,4%). In fondo al Ftse Mib Exor (-7,2%) con lo stop della cessione di PartnerRe. Pesanti Mediobanca (-4,4%), Prysmian (-4%) il giorno dopo i conti, Stm (-3,8%) e Poste (-4%) con la trimestrale. Pesanti i petroliferi, da Tenaris (-4%) a Eni (-2,1%) nella giornata del nuovo Cda e Saipem (-1,9%), con il calo del greggio (wti -0,6% a 25,6 dollari al barile), che non avvantaggia Pirelli (-1,3%) che ha diffuso i conti. Perdite per Fca (-2,8%), come per il resto del comparto nel Vecchio continente.

Brillante invece Diasorin (+7,4%) che ha rivisto la guidance del 2020, bene A2a (+2,1%), insieme ad altre utility, da Terna (è1,1%) a Italgas (+0,3%), così come Banca Mediolanum (+1,7%) e Recordati (+1,3%). (ANSA).