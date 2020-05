Borsa: Milano in rosso (-1,9%) con l'Europa

Forte calo per la Borsa di Milano (-1,9%), come per le altre principali Borse europee, insieme a Wall Street. Soffrono le banche, a partire da Fineco (-3,9%), Unicredit (-3,2%), Bper (-2,5%), Ubi -2,3%), Banco Bpm (-1,6%) e Intesa (-0,9%), con lo spread Btp-Bund a 232 punti. Male le auto, con Fca (-1,7%) e Ferrari (-0,6%) e pesante Exor (-7%). In fondo al listino principale anche i petroliferi, da Tenaris (-3,9%) a Saipem (-1,8%) e Eni (-1,7%), col greggio in calo (wti -1,6% a 25,36 dollari al barile). Pesanti Mediobanca (-3,4%), Poste -3,6%), Stm (-3%) e Prysmian (-2,5%).

Pochi i titoli in positivo: Banca Mediolanum (+2,3%), Cnh (+0,9%) e Terna (+1,2%) sono in cima al Ftse Mib. Più indietro Tim (+0,2%. (ANSA).