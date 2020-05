Borsa: Asia cauta, focus su epidemia. Corre Mumbai con aiuti

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Seduta poco mossa e in prevalenza con il segno più per le Borse asiatiche, con gli investitori che continuano a monitorare l'andamento della pandemia di coronavirus e fanno i conti con i rischi di una epidemia "fuori controllo", espressi dal virologo Anthony Fauci, in caso di un'accelerazione nella riapertura degli Usa, le cui parole hanno pesato ieri su Wall Street.

Tokyo ha chiuso in calo dello 0,49%, Hong Kong viaggia poco sopra la parità (+0,06%), mentre Sydney è salita dello 0,35% e Seul dello 0,67%. Positivi i listini cinesi (+0,19% Shanghai e +0,61% Shenzhen) mentre corre la Borsa di Mumbai (+2,5%), spinta dal piano di stimolo dell'economia da 256 miliardi di dollari annunciato dal primo ministro Narendra Modi.

Gli investitori attendono i dati sulla produzione industriale dell'Eurozona a marzo, mentre fanno i conti con il calo del Pil britannico del primo trimestre. Attesa anche per gli aggiornamenti sull'outlook dell'economia Usa che darà il presidente della Fed, Jerome Powell, nel corso di un webinar.

