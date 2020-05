Borsa:Asia chiude in calo, timori per nuovi contagi covid-19

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Le Borse asiatiche chiudono in calo con i timori di una nuova ondata di contagi da Covid-19. In rosso la Cina con la frenata dell'inflazione ad aprile, in scia con le misure adottate contro gli effetti della pandemia. Gli investitori guardano con particolare attenzione ai risultati delle trimestrali.

Chiusura in lieve calo per Tokyo (-0,12%) mentre sul fronte dei cambi lo yen arretra sul dollaro a 107,30, e tratta con l'euro a 116,23. A mercati ancora aperti in forte calo Hong Kong (-1,7%) e Mumbai (-2,1%), deboli Shanghai (-0,3%), Shenzhen (-0,1%) e Seul (-0,7%) Sul versante macroeconomico in arrivo dagli Stato Uniti i dati sull'inflazione e sulle scorte settimanali di petrolio.

(ANSA).