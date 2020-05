Borsa: Milano sale ancora (+1,1%), futures Usa positivi

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - La Borsa di Milano (+1,1%) sale ancora, in linea con gli altri listini europei e con i futures americani passati in terreno positivo. Prosegue poco mosso lo spread tra Btp e Bund a 236 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,86%.

A Piazza Affari vola Tim (+3,5%) e A2a (+3,6%), quest'ultima dopo i risultati del primo trimestre con un utile che cresce dell'8%. Avanzano anche Moncler e Amplifon (+2,9%). Bene le banche con Fineco (+2,3%), Ubi (+1,9%), Unicredit (+1,4%) e Intesa (+1,3%).

In fondo al listino Diasorin (-2,6%), Atlantia (-1,9%), Azimut (-0,2%) e Fca (-0,1%). (ANSA).