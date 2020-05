Borsa: Europa prosegue in positivo, Milano +0,7%

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Le Borse europee proseguono in terreno positivo. I mercati cercano di guardare con ottimismo alla fase della ripartenza anche se incombe il rischio di una nuova ondata di contagi. Con i futures americani in negativo gli investitori guardano anche alle misure che i governi metteranno in campo per stimolare la ripresa economica. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,082 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,2%. Nel Vecchio continente la migliore è Milano (+0,7%). In positivo anche Londra (+0,6%), Francoforte (+0,1%) mentre è in calo Parigi (-0,2%).

A Piazza Affari corrono Moncler (+2,5%) e Fineco (+2,4%).

Tengono le banche con Ubi (+1,5%), Unicredit (+0,9%), Intesa e Bper (+0,5%). In rosso Diasorin (-2,3%), Atlantia (-1,7%) ed Fca (-1,2%). (ANSA).