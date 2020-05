Borsa: Europa positiva con Wall Street aperta in rialzo

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Proseguono la seduta in positivo le principali Borse europee, dopo l'apertura in positivo di Wall Street, mentre i prezzi al consumo negli Usa ad aprile segnano un -0,8%. Fanalino di coda Parigi (-0,3%), che ha perso 6 punti di Pil in due mesi. La migliore è Londra (+1%), seguita da Madrid (+0,9%) e Francoforte (+0,3%). La maglia rosa va però a Milano (+1,1%). L'oro intanto inverte la tendenza e gira in positivo (+0,04%).

L'indice d'area, Stoxx 600, è in rialzo (+0,3%), con un balzo dei servizi di comunicazione (+1,5%), con esempi come Vodafone (+7,4%)e Tim (+5,4%). Bene quasi tutte le banche, in particolare Ing (+3,9%), quelle polacche e in Italia, con lo spread Btp-Bund a 238 punti, soprattutto Fineco (+2,4%), Ubi e Intesa (+1,3%) e Unicredit (+0,9%). Tra i petroliferi, col greggio in corsa (wti +6,2% a 25,6 dollari al barile) spicca Eni (+1,5%) con Polski Koncern (+2,3%) e non patisce Pirelli (+1,7%). Sofferenti le auto, in particolare Renault (-1,7%) e Peugeot (-1,3%), meno Fca (-0,7%) e tra i componenti Faurecia (-2,1%). (ANSA).