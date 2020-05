Borsa: Europa migliora con future Usa

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Sono in positivo, coi future di Wall Street, le principali Borse europee, tranne Parigi (-0,4%), che ha bruciato 6 punti di Pil in due mesi. La migliore è Madrid (+1%), seguita da Londra (+0,8%) e Francoforte (+0,3%). In lieve calo l'oro (-0,3%) L'indice d'area, Stoxx 600, + in rialzo (+0,4%). Vanno bene la gran parte delle banche, tra cui Ing (+2,9%), Dnb (+2,7%), Bank of Ireland (+2,7%). Per le italiane, con lo spread a 237 punti, salgono Fineco (+2,4%), Intesa e Unicredit (+1,3%).

Negative le auto, in particolare Renault (-1,8%) e Peugeot (-1,4%) e tra i componenti Faurecia (-2,2%). In ordine sparso i petroligeri, con guadagni per Eni (+1,4%) e Polski Koncern (+1,2%) e perdite per Galp (-1%), col greggio in forte rialzo (wti +4,9% a 25, 3 dollari al barile). Forti le telecomunicazioni, da Tim (+4,8%) a Vodafone (+7,2%). (ANSA).