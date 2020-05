Borsa: Europa gira in positivo con le Tlc

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Le Borse europee girano in positivo dopo un avvio debole. L'ottimismo per la ripartenza risente dei timori di una nuova ondata di contagi dopo i casi positivi individuati in Cina. I listini del Vecchio continente sono sostenuti dal rialzo delle Tlc (+1%) e dalla farmaceutica (+0,9%). Sul fronte valutario è poco mosso l'euro sul dollaro a 1,0817 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,2%. In positivo Londra (+0,2%) e Madrid (+0,4%) mentre sono piatte Francoforte e Parigi (+0,08%). Tra le Tlc si mette in mostra Vodafone (+4,2%), dopo i conti, e Illiad (+3%), dopo i risultati del trimestre.

In rosso il comparto dell'energia (-0,5%), con Bp (-0,4%) e Total (-0,5%). Andamento positivo per le banche (+0,3%) mentre soffrono le assicurazioni (-0,4%). (ANSA).