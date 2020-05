Banche:da lunedì in filiale anche senza appuntamento

Da lunedì si potrà tornare ad andare in banca senza appuntamento. In linea con le disposizioni del governo sulla cosiddetta "Fase 2" l'accordo sindacati-Abi siglato oggi prevede ingressi contingentati nelle filiali, anche senza appuntamento, ma con rapporto massimo di uno a uno tra numero di clienti e lavoratori. Scatterà, comunque, immediatamente l'obbligo di prenotazione telefonica e sarà stabilità una riduzione dell'operatività delle agenzie bancarie nelle zone in cui dovesse risalire il contagio.