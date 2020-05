Maire Tecnimont: finalizza contratto per impianto in Egitto

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Maire Tecnimont attraverso la controllata Tecnimont ha finalizzato con Egypt Hydrocarbon Corporation tutte le condizioni tecniche e commerciali del contratto EPC relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di ammoniaca ad Ain Sokhna, in Egitto. Il Gruppo Maire Tecnimont era già stato selezionato come EPC contractor esclusivo, come annunciato lo scorso settembre. Il valore del contratto e' pari a circa 550 milioni di dollari.

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del gruppo Maire Tecnimont, ha osservato: "Con questo risultato dimostriamo ancora una volta la grande resilienza del nostro core business in un periodo particolarmente sfidante per l'intero mercato.

Siamo inoltre molto orgogliosi di svolgere un ruolo strategico nello sviluppo dell'industria dei fertilizzanti in Egitto con un cliente dal forte spirito imprenditoriale, come EHC". (ANSA).