Borsa: Europa scende, male banche

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Le principali Borse europee proseguono la seduta d'inizio settimana in calo, in una giornata in cui le tensioni Usa-Cina si esprimono sul vaccino per il coronavirus. La peggiore è Madrid (-1,6%), seguita da Parigi (-1,3%), Francoforte (-0,9%) e Londra (-0,3%), con l'oro in leggero calo (-0,4%).

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, è in calo (-1,6%), con unici comparti positivi i beni di prima necessità e la salute. Perdono la quasi totalità delle banche, da Bank of Ireland (-15,8%) a Banco de Sabadell (-6%), Credit Agricole (-3,4%), Lloyds (-3%). Eccezioni alcune italiane come Fineco (+3,3%) dopo i conti, mentre lo spread è salito a 240.

Pesanti i petroliferi, come Royal Dutch (-2%) e Total (-1,8%), bene Neste Oyj (+1,6%), col greggio in ripresa (wti +o,2% a 24,8 dollari al barile). In rosso le auto, da Daimler (-2,3%)e Peugeot (-2,2%), così come i componenti, come Valeo (-2,6%), con qualche eccezione, come per Renault (+1,2%) e per Faurecia (+1,2%). Male i semiconduttori, da Ams (-4,5%) a Infineon (-3,2%). (ANSA).