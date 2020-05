Borsa: Europa cauta, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Borse europee caute dopo un rialzo iniziale sulla scia del il via libera al Mes di venerdì scorso.

Se i contagi da coronavirus sembrano diminuire in Europa, dall'Italia è giunto un segnale preoccupante sul fronte della produzione industriale scesa in marzo ben oltre le stime. Milano (Ftse Mib +0,5%) continua a guidare i listini facendo comunque meglio di Londra (+0,4%), Francoforte (+0,2%), Madrid (+01%) e Parigi (-0,2%), girata nel frattempo in negativo. Positivi i futures Usa in attesa degli interventi di Yves Mersch della Bce e dei presidenti della Fed di Atlanta Raphael Bostic e di Chicago Charles Evans. In calo i petroliferi Eni (-0,25%) e Shell (-0,7%) con il greggio che rallenta (Wti -3% a 24 dollari al barile). Acquisti sul settore delle vendite al dettaglio con i colossi Prosus (+3,83%), Ocado (+3,27%), spinta dagli analisti di Berenberg e Kingfisher (+3,14%). Sprint di Renault (+5%) dopo le vendite di auto di Nissan in Giappone a marzo. Bene anche Bmw (+1,87%), più indietro Fca (+0,6%). Occhi su Poste italiane (+3,9%) alla vigilia della trimestrale, mentre il rialzo a 236 dello spread fa rallentare Banco Bpm (+1,79%) e Unicredit (+1,22%). (ANSA).