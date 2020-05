Dl Rilancio, Rem in due tranche, stop Iva mascherine

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Per le famiglie che non beneficiano di altri sussidi arriva il Rem, il reddito di emergenza, che sarà riconosciuto "in due quote" tra i 400 e gli 800 euro ciascuna in base al nucleo. Lo prevede la bozza del decreto Rilancio ancora suscettibile di modifiche: bozza che disegna un maxi decreto con 258 articoli, con misure che vanno da salute e sicurezza, al sostegno alle imprese e all'economia, alla tutela del risparmio e del settore creditizio.

Nella bozza ci sono, tra l'altro: lo stop all'Iva su mascherine, gel disinfettanti e su tutti i dispositivi di protezione anti-Coronavirus nel 2020; un credito fino a 500 euro in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 35.000 per le vacanze; 150 milioni per potenziare i centri estivi e contrastare la povertà educativa; premi fino a 1000 euro ai dipendenti della sanità; aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) per evitare i licenziamenti. (ANSA).