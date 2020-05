Microsoft: piano da 1,5 mld dollari in Italia con Poste

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Microsoft lancia un piano di investimento quinquennale da 1,5 miliardi di dollari in Italia "a supporto dell'innovazione e della crescita locali", portando anche il primo data center regionale nella penisola. Il progetto si chiama 'Ambizione Italia #DigitalRestart' e punterà tra l'altro sull'accesso ai servizi cloud locali, espanderà la partnership con Poste Italiane, avvierà "nuovi progetti di competenze digitali" e smart-working, con attenzione alle Pmi.

Lo si legge in un comunicato dell'azienda.

L'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, commenta "rinnoviamo una partnership di lungo orizzonte che cade in un momento di emergenza nazionale in cui le piattaforme digitali hanno dimostrato concretamente la loro importanza sul piano organizzativo del lavoro, assicurando anche e soprattutto servizi indispensabili alla vita e alla salute delle persone". (ANSA).