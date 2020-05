Caltagirone: assemblea approva bilancio 2019, stop dividendo

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - L'assemblea degli azionisti della holding Caltagirone ha approvato il bilancio 2019. I soci hanno anche accolto l'invito del cda a "a formulare ogni più opportuna valutazione, in ottica prudenziale, in merito all'eventuale approvazione della proposta di distribuzione del dividendo" nel contesto dell'emergenza Covid-10: in assemblea non è stata quindi approvata la distribuzione della cedola. Il cda, comunicando mercoledì la sua valutazione, si era comunque "riservato di convocare, entro la fine dell'anno, l'assemblea ordinaria degli azionisti per la distribuzione di un dividendo".

(ANSA).