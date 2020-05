Borsa: Milano guadagna (+1,1%) in giorno accordo Mes

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Ultima seduta di settimana chiusa con ottimismo a Piazza Affari (+1,1%), mentre l'Eurogruppo trova l'accordo sul Mes. Hanno guadagnato le banche, con lo spread Btp-Bund chiuso in calo a 238 punti. Brillante Banco Bpm (+5%) il giorno successivo ai conti, bene Fineco (+2,5) dopo i dati della raccolta, Unicredit e Ubi (+1,2%) con i conti trimestrali, Mps (+0,9%) il giorno successivo ai dati del trimestre, Bper (+0,8%) e Intesa (+0,6%). Tra i comparti in evidenza nel Vecchio continente le auto, con Fca in rialzo (+2,2%), meno Ferrari (+0,5%). Rimbalzo per Cnh (+4%) dopo una vigilia in perdita. In cima al listino principale Atlantia (+4,8%) e Buzzi (+3,4%) con i conti del trimestre. Bene Poste (+2,3%) e Leonardo (+1,8%) con pronta la futura Freccia Tricolore.

Col rincaro del greggio (wti +1,7%) hanno ripreso quota i petroliferi, con Eni e Tenaris (+0,8%) e Saipem (+0,7%), mentre ha patito Pirelli (-0,8%). Nel lusso ha sofferto Moncler (-1,5%), non Ferragamo (+0,6%). In rosso Amplifon (-0,4%).

(ANSA).