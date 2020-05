Borsa: Milano guadagna (+0,9%) con banche

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Prosegue positiva (+0,9%) la Borsa di Milano, come il resto delle principali Piazze europee, nel giorno dell'Eurogruppo. Con lo spread Btp-Bund a 234 punti, sono positive le banche, da Banco Bpm (+5,4%) dopo i conti a Fineco (+2,3%), Bper (+1,3%), Unicredit (+1%), Ubi (+0,9%) coi conti e Intesa (+0,8%). In cima al Ftse Mib ci sono Prysmian (+4,7%) e Atlantia (+4,4%), insieme a Cnh (+3,8%) e Buzzi (+3,5%). Bene anche Poste (+1,8%).

Ottimiste le auto in tutto il Vecchio continente e guadagna Fca (+1,4%). Col greggio in rialzo (wti +1,6% a 23,9 dollari), si riprendono i petroliferi, da Tenaris (+0,6%) a Saipem (+0,5%) e Eni (+0,3%), mentre perde Pirelli (-2%). A fasi alterne il lusso, con un calo per Moncler (-1,3%), mentre cresce Ferragamo (+0,9%). In rosso Amplifon (-0,7%). (ANSA).