Borsa: Europa positiva con Wall Street aperta in rialzo

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Sono positive le principali Borse europee dopo l'apertura in rialzo di Wall Street, nel giorno dell'Eurogruppo. La migliore è Londra (+1,4%), seguita da Francoforte (+1,2%), Parigi (+0,9%) e Madrid (+0,6%). Guadagna anche Milano (+1%), con lo spread Btp-Bund a 233 punti.

L'indice d'area Stoxx 600, è positivo (+0,7%), sostenuto soprattutto da industria, beni voluttuari e servizi di comunicazione. Sono ottimiste quasi tutte le banche, a partire da Bank of Ireland (+2,4%), Ing (+3,6%) , Banco Bpm (+4,4%) e Fineco (+2,5%). Bene le auto, in particolare Daimler (+2,8%) e Peugeot (+2,9%), ancora di più i componenti, come Continental (4,7%) e Dometic (+4,4%).

Col greggio in rialzo (wti +2,4% a 24,1 dollari), vanno a velocità alterne i petroliferi, con rialzi per Aker Bp (+2,7%) e Neste Oyj (1,2%), mentre calano Repsol (-1%) e Galp (-0,9%). In rialzo anche l'oro (+1,5%). (ANSA).