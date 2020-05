Mediaset: Prosieben, pubblicità aprile -40%

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Il gruppo media tedesco ProSiebenSat.1, del quale Mediaset è ampiamente primo azionista con circa il 25% delle quote, prevede che "le sue attività in tutti i segmenti saranno fortemente influenzate dalla pandemia Covid-19: le ultime due settimane di marzo hanno già visto i primi effetti e nel mese di aprile i ricavi pubblicitari televisivi sono diminuiti di circa il 40% rispetto all'anno precedente".

Lo si legge nel comunicato nel quale Prosieben conferma i risultati del primo trimestre già rilasciati in via preliminare a fine aprile, quando il gruppo aveva già anticipato parte degli effetti del Coronavirus, il congelamento del dividendo e l'annullamento delle previsioni sull'anno. La società con base in Baviera, tra le maggiori del settore a livello europeo, prevede anche diverse misure di contenimento dei costi per far fronte al prevedibile calo dei ricavi, come una riduzione degli investimenti di circa 50 milioni e il taglio delle spese in information technology e altre uscite 'operative', come quelle di viaggio e di consulenza. (ANSA).