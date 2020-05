Borsa: Milano tiene in attesa rating Italia, bene Nexi

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Piazza Affari positiva ma senza riuscire a tenere il passo delle altre principali Borse europee, in attesa del giudizio dopo l'ultima seduta della settimana di Moody's e Dbrs sul rating del debito sovrano dell'Italia: l'indice Ftse Mib ha segnato un rialzo finale dello 0,50% a 17.245 punti, l'Ftse All share un aumento dello 0,30% a quota 18.843.

Nel paniere dei titoli a elevata capitalizzazione di Milano e in una seduta caratterizzata da diverse trimestrali, il migliore è stato Nexi che è salito del 3,8% finale a 13,8 euro. Molto bene anche Moncler e Saipem che hanno chiuso in rialzo del 2,6%, con Recordati in crescita del 2,5% ed Exor del 2,2%. Forte Enel (+2%) all'indomani dei conti, con Eni in aumento dell'1,5% sui tentativi di ripresa del petrolio.

Piatta Mediobanca (-0,2%) dopo i conti, nervose diverse banche: Intesa ha ceduto l'1,1%, Banco Bpm l'1,4%, Unicredit un punto percentuale e mezzo, Bper il 2,4%. Debole anche Tim (-2,1%) con Cnh che è stato il titolo peggiore in ribasso finale di tre punti percentuali sotto i 5 euro. (ANSA).