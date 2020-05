Borsa: Milano solida (+1%) con Enel, debole Cnh

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente sempre in rialzo avvicinandosi a metà giornata: Milano e Francoforte sono di qualche frazione le più toniche ondeggiando su un aumento di un punto percentuale, mentre Londra e Parigi salgono dello 0,8% in un clima comunque nervoso. Più cauta Madrid, in crescita dello 0,4%.

Con i futures sull'avvio di Wall street in rialzo e gli operatori in attesa dell'intervento della presidente della Bce Lagarde dopo quello del vice presidente De Guindos, in Piazza Affari forte Enel che cresce del 3,5% a 6,28 euro all'indomani del risultati finanziari del primo trimestre, con Moncler in aumento del 2,9%, Saipem del 2,6% ed Eni in rialzo di due punti percentuali.

Tra i titoli principali fiacca invece Tim poco sotto la parità, in calo dell'1,8% Pirelli, del 2,6% Amplifon e del 2,9% Cnh.

