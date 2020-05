Borsa: Milano prosegue in rialzo, bene Atlantia e Prysmian

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - La Borsa di Milano (+0,5%) prosegue la seduta in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. Corrono Prysmian (+2,2%) e Atlantia (+1,7%). Lo spread tra Btp e Bund resta poco mosso a 250 punti base, con il rendimento del decennale italiano che sfiora il 2% (1,99%).

A Piazza Affari andamento positivo per le banche con Ubi (+0,7%), Banco Bpm ( +0,2%) e Intesa (+0,1%). Piatta Unicredit (+0,02%), all'indomani del conti del trimestre in rosso per 2,7 miliardi. In positivo anche i titoli legati al petrolio con Saipem (+1,3%), Eni (+0,7%).

Andamento negativo per il comparto dell'auto con Cnh (-2,2%), Fca (-0,16%) e Ferrari (-0,7%). In rosso anche Amplifon (-1,6%) e Pirelli (-1,3%). (ANSA).