Borsa: Europa prosegue positiva, effetto export Cina

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo. Tra gli investitori prevale in senso di ottimismo dopo la crescita a sorpresa dell'export cinese nonostante la pandemia da coronavirus. I segnali negativi sull'andamento dell'economia vengono confermati anche dai risultati delle trimestrali. Sul versante monetario l'euro sul dollaro è stabile a 1,079 a Londra.

Marciano in positivo Londra (+0,4%), Francoforte (+0,7%), Parigi e Madrid (+0,6%). Fari accesi sull'andamento del prezzo del petrolio con il comparto azionario europeo che avanza dell'1,2%. In positivo anche le banche (+0,6%) e l'hi-tech (+0,8%).

Nel Vecchio continente si mostra tonico anche il comparto del lusso con Kering (+2,5%) e Lvmh (+1,7%). Tra le banche procede in rialzo Bpn-Paribas (+1,6%). In calo Allianz (-3,3%), Engie (-1,3%) e Airbus (-1,1%). (ANSA).