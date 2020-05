Borsa: Asia chiude debole, incertezza su economia globale

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Borse asiatiche deboli in chiusura di seduta, con gli investitori che guardano all'andamento dell'economia globale con i danni provocati dal Coronavirus.

Fari accesi anche sull'andamento del prezzo del petrolio dopo il nuovo calo registrato a New York.

La Borsa di Tokyo (+0,28%) conclude la prima seduta della settimana all'insegna della cautela, dopo la lunga festività nazionale della Golden Week. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 106,30, e sull'euro a 114,70. A mercati ancora aperti sono poco mosse Shanghai (-0,05%), Shenzhen (+0,2%) e Seul (-0,01%). In calo Hong Kong e Mumbai (-0,6%).

Sul fronte macroeconomico la produzione industriale in Germania a marzo è scesa del 9,2%, attesi i dati della Francia e le vendite al dettaglio dall'Italia. Dal Regno Unito prevista la riunione della Bank of England e i prezzi delle abitazioni.

Dagli Stati Uniti in arrivo le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione ed i dati sul costo del lavoro e la produttività. (ANSA).