Borsa: Milano migliora (+0,5%), spread stabile

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Piazza Affari si conferma positiva (Ftse Mib +0,4%) con lo spread (243,8 punti) poco sotto l'apertura di stamane. In luce Amplifon (+4,43%), che trae vantaggio dalla riapertura dei punti vendita dopo nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus, seguita da Pirelli (+3,8%) e Leonardo (+2,4%), con la ripresa della produzione. Acquisti su Mediobanca (+2%), Tim (+1,33%) e Campari (+2%), spinta dagli analisti finanziari dopo i risultati. Ha diffuso la trimestrale oggi Unicredit (+1,11%), partita male ma poi in netto recupero man mano che l'amministratore delegato Jean Pierre Mustier illustrava i dettagli agli analisti. Più caute Intesa (+0,36%), Ubi (+0,4%) e Banco Bpm (+0,58%) , mentre la ripresa del greggio non riesce a riportare sopra lo zero Eni (-0,2%) e Saipem (-0,52%). Poco mossa Fca (+0,22%), dopo l'ipotesi degli analisti di SocGen di una revisione dei termini per la fusione con Peugeot (+1,8% a Parigi). (ANSA).