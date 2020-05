Borsa: Milano in rosso (-0,6%), giù le banche, perde Fca

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - E' in rosso la Borsa di Milano (-0,6%), con lo spread Btp-Bund salito a 249 punti, e le banche in negativo, da Unicredit (-0,2%) nella giornata dei conti del trimestre e Banco Bpm (-0,5%), Bper (-0,7%), Ubi (-1%) e Intesa (-1,5%) il giorno dopo i dati trimestrali e Fineco (-3,7%).

Pesanti i petroliferi, in particolare Tenaris (-3%), Eni (-2,4%) e Saipem (-2,1%), col greggio tornato a scendere (wti -4,3% a 23,5 dollari al barile), che avvantaggia Pirelli (+5,1%). Prese di beneficio per Prysmian (-2,7%), male Atlantia (-2,7%), in perdita Azimut (-2%) che ha fornito il resoconto della raccolta di aprile.

Non è ottimista Fca (-0,3%), con l'ipotesi di revisione dei termini della fusione con Peugeot, bene invece Ferrari (+1,3%).

In negativo anche Poste (-1,3%) e Diasorin (-1%). Indeciso il lusso, con Ferragamo che guadagna (+0,7%), non Moncler (-1,4%).

In cima al listino principale Amplifon (+5,9%), Campari (+4,2%) il giorno dopo i conti del trimestre. Bene anche Leonardo (+2,8%). (ANSA).