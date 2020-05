Borsa: Europa incerta, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Si muovono con incertezza le principali borse europee dopo il calo oltre le stime delle vendite al dettaglio e le previsioni economiche sul Pil nell'Ue.

Milano (Ftse Mib +0,25%) e Londra (+0,46%) resistono in territorio positivo, piatta Francoforte (-0,05%)), deboli Parigi (-0,3%) e Madrid (-0,44%). Positivi i futures Usa in attesa delle richieste di mutui, dei sussidi di disoccupazione e delle scorte di greggio., in rialzo lo spread a 244,3 punti, mentre il barile Wti (+2,44%) si mantiene sopra quota 25,1 dollari.

Acquisti su Unicredit (+0,5%) e Credit Agricole (+1,54%) dopo la trimestrale, diffusa anche da Bmw (-3%) a Monaco di Baviera.

Giù anche la rivale Daimler (-1,3%), mentre si muove in controtendenza Peugeot (+2,5%), che secondo gli analisti di SocGen potrebbe rivedere i termini della fusione con Fca (+0,7%) dopo le stime sul 2020 di quest'ultima. Bene Renault (+1,88%) e Pirelli (+3,66%) . (ANSA).