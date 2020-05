Borsa: Asia a ranghi ridotti, Shanghai +0,31%

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico per la chiusura festiva di Tokyo, dove si celebra il Giorno della Costituzione. Nel resto della macro-Area si sono mosse poco e in ordine sparso, da Shanghai (+0,31%) a Taiwan (invariata) e Sidney (-0,42%). Positiva Seul (+1,76%), ancora aperte Hong Kong (+1,14%) e Mumbai (+1,06%) . Contrastati i futures europei, con Milano e Francoforte positive a differenza di Londra, Parigi e Madrid, in rialzo invece quelli Usa sul Nasdaq e sul Dow Jones. In forte calo gli ordini di fabbrica in Germania a marzo (-15,6%),in arrivo la fiducia dei manager (Pmi) in Germania, Francia, Italia e nell'Ue, dove sono previste anche le vendite al dettaglio. Dagli Usa sono in arrivo invece le richieste di mutui, di sussidi di disoccupazione e le scorte di greggio. In calo il prezzo del barile (Wti -0,86% a 24,35 dollari), in lieve progresso l'oro (+0,27% a 1.703 dollari l'oncia), mentre il dollaro sale sull'euro e arretra sullo yen.

