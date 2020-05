Iata contraria a distanziamento su aerei

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - La Iata, l'associazione internazionale del trasporto aereo, si schiera a favore dell'utilizzo delle mascherine per passeggeri e personale a bordo degli aerei come misura fondamentale per la fase in cui si torna a viaggiare con gli aerei, ma dice 'no' alle misure di distanziamento sociale che lascerebbero metà dei posti vuoti. Lo si legge in una nota, in cui la Iata "raccomanda l'obbligo di protezioni per il viso per i passeggeri e mascherine per il personale come una delle tante azioni per ridurre il già basso rischio di contrarre il Covid-19 a bordo di un aereo", ma "non raccomanda limitazioni all'uso del posto centrale per creare il distanziamento sociale a bordo degli aerei".

"Con meno posti da vendere, i costi unitari crescerebbero fortemente - evidenzia la Iata - Rispetto al 2019, le tariffe aeree crescerebbero moltissimo, tra il 43 e il 54% in base alle regione, solo per coprire i costi". (ANSA).